Crean un consejo mixto contra las restricciones a la exportación de Japón

Photo : YONHAP News

Un consejo público-privado para analizar medidas contra las restricciones a la exportación de Japón empezará a operar durante esta semana y contará con integrantes de los cinco principales partidos políticos del país.Su creación fue acordada y anunciada el lunes 29 por los representantes del oficialista The Minjoo y de los opositores Libertad Corea, Futuro Bareun, Democracia y Paz y Partido Justicia.Al respecto, el secretario general de The Minjoo, Yun Ho Jung, declaró que esta medida refleja la determinación de la clase política por promover una cooperación suprapartidista frente a los graves retos que plantean las restricciones comerciales de Japón. Sin embargo, aclaró que por ahora no han llegado a un acuerdo sobre la composición del consejo, que deberá incluir a representantes de tres distintos sectores: público, privado y político.