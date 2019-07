Moon se centra en el conflicto con Japón tras cancelar sus vacaciones

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In mantuvo el lunes 29 la agenda ordinaria de trabajo tras cancelar sus vacaciones de verano, para centrarse principalmente en posibles contramedidas a adoptar ante las restricciones a la exportación de Japón.Fuentes de Cheongwadae informaron que, si bien los secretarios y los asesores presidenciales no fueron convocados a reunión de Gabinete como cada lunes, el mandatario sí acudió a su despacho para trabajar.La decisión de no tomar vacaciones e intensificar el seguimiento a las fricciones con Japón, contempla posibles nuevas medidas del país vecino, cuyo Consejo de Ministros votará en unos días una reforma sobre el control a las exportaciones, que excluiría a Corea del Sur de la "lista blanca" de naciones a las que empresas niponas pueden exportar directamente y sin necesidad de permisos añadidos.