China veta la proyección de 'Parásito' en sus cines

La película surcoreana 'Parásito', ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, no podrá verse en los cines de China.El film del director Bong Jun Ho estaba en el programa de un festival de cine que tuvo lugar el 28 de julio en la ciudad-prefectura Xining, pero fue repentinamente cancelado alegando "cuestiones técnicas".No obstante, los expertos analizan que el Gobierno chino no permitió proyectar 'Parásito' en su territorio, al tratar dicha película sobre la desigualdad de ingresos, un problema social muy delicado y controvertido en el gigante asiático; al tiempo de continuar el rechazo a los contenidos surcoreanos que surgiró tras el despliegue del sistema antimisiles THAAD en territorio surcoreano en julio de 2016.Al respecto, el diario chino Global Times puntualiza que "cuestión técnica" es la expresión favorita de los burócratas chinos cuando no encuentran una explicación razonable. En tanto, los internautas chinos han protestado en las redes sociales contra la censura de Beijing.