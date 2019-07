El causante del hundimiento en el Danubio retoma la custodia policial

Photo : YONHAP News

El Tribunal Supremo de Hungría revirtió el lunes 29 las decisiones de tribunales inferiores que pusieron en libertad bajo fianza al capitán de barco implicado en un accidente mortal en Budapest en el mes de mayo.Según informan, la Policía de Budapest ya ha comenzado a interrogar a Yuriy C., capitán ucraniano del barco Viking Sigyn, causante del accidente, que salió en libertad bajo fianza.El ucraniano es acusado de provocar el hundimiento de un barco con turistas surcoreanos a bordo en el río Danubio en mayo. Al respecto, el máximo tribunal húngaro determinó que los tribunales inferiores malinterpretaron la ley al dejarle salir bajo fianza.Señaló que muchos de los argumentos presentados por los fiscales para apoyar la detención de Yuriy C. estaban justificados, como el riesgo de fugarse de Hungría o el hecho de que Ucrania no extradita a sus ciudadanos.La Policía húngara reveló que, además de estar acusado de provocar un accidente masivo, el capitán ahora enfrenta un nuevo cargo por negligencia y omisión del deber de socorro durante el rescate tras la colisión.