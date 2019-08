Photo : KBS News

Estados Unidos, hasta la fecha sumamente cauteloso ante los problemas entre Corea del Sur y Japón, ha pedido a ambos países frenar el conflicto mediante la firma de un acuerdo.Al respecto, la agencia Reuters informó el martes 30 que el acuerdo sugerido por Washington entre Seúl y Tokio sería una especie de "cláusula Stand-Still", que les obligaría a abstenerse de adoptar nuevas medidas que alimenten el conflicto comercial mientras toman el tiempo necesario para dialogar.En base a lo divulgado por la agencia, dicho pacto no podría considerarse una solución definitiva, pues no resolverá la discrepancia de opiniones existente entre Corea y Japón, sino un tipo de acuerdo provisional sin condiciones sobre alcance o plazo.Dicha postura refleja la inquietud de Estados Unidos, forzado a intervenir ante la escalada de tensión comercial entre dos de sus aliados más próximos de Asia, al no atisbarse una solución a corto plazo.Previamente, el presidente Donald Trump expresó que si Seúl y Tokio lo desean y lo permiten, Washington podría mediar en el conflicto.En tanto, Japón desmintió oficialmente la información de Reuters argumentando que la noticia es falsa.