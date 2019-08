El Consejo de Seguridad Nacional aborda los lanzamientos de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Presidencia convocó el Comité Permanente de Emergencia del Consejo de Seguridad (NSC) tras el nuevo lanzamiento de misiles de corto alcance realizado por Corea del Norte en la madrugada del miércoles 31.La portavoz presidencial Ko Min Jung explicó en sesión informativa que la reunión, convocada a las 11 de la mañana, estuvo liderada por el asesor de Seguridad Nacional, Chong Eui Yong, para tratar el lanzamiento de misiles balísticos por parte de Pyongynag.Según informan, los dos misiles fueron lanzados a las 5:06 a.m. y las 5:27 a.m, respectivamente, desde la ciudad oriental de Wonsan hacia el mar del Este, y recorrieron una trayectoria de 250 kilómetros, llegando a unos 30 kilómetros de altitud.Las autoridades de Inteligencia de Seúl y Washington intentan concretar qué tipo de misiles lanzó el Norte, mientras que el Ejército surcoreano vigila con atención las actividades norcoreanas y se prepara ante posibles nuevas provocaciones de Pyongyang.Respecto a las intenciones de Kim Jong Un, se estima que el lanzamiento busca enviar una advertencia a Seúl, dando una especie de rodeo para no presionar directamente a Washington, para intentar obtener ventaja de cara a las negociaciones sobre desnuclearización.