Photo : YONHAP News

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ha expresado que cooperará estrechamente con Estados Unidos, en alusión al lanzamiento de misiles efectuado por Corea del Norte en la madrugada del miércoles 31.En un encuentro con la prensa, Abe aseguró que el lanzamiento no amenaza la seguridad de Japón. Al respecto, añadió que seguirá cooperando con otras naciones, incluyendo a Estados Unidos, aunque expresamente no mencionó a Corea del Sur para excluirlo.En tanto Takeshi Iwaya, secretario de Defensa, lamentó profundamente el nuevo lanzamiento y recordó a los medios que, de ser misiles balísticos, vuleraría las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.No obstante, la emisora NHK de Japón divulgó que los proyectiles no alcanzaron las aguas del territorio nipón. En tanto, analiza que Corea del Norte busca presionar a Estados Unidos antes del Foro Regional de la ASEAN y la realización de las maniobras conjuntas entre Seúl y Washington.