Primera reunión gubernamental-civil sobre restricciones niponas

Photo : YONHAP News

El Consejo Civil Gubernamental sobre el Control de las Exportaciones Japonesas a Corea del Sur, un órgano creado por políticos oficialistas y opositores, celebró el miércoles 31 su primera reunión para debatir sobre el conflicto comercial surcoreano-japonés.El legislador Cho Jeong Shik, del oficialista The Minjoo, expresó que el consejo había sido creado para escuchar opiniones diversas y hallar soluciones más allá de intereses políticos. Recordó como el pueblo surcoreano superó la crisis del FMI en 1997 mediante una recolección de oro, y aseguró que esta vez también hallarán soluciones. Por último, urgió al Gobierno de Shinzo Abe a revertir las medidas de control de las exportaciones y sentarse a dialogar con una postura sincera.En tanto Chung Jin Seok, de Libertad Corea criticó a Shinzo Abe por vincular los problemas históricos a la economía y señaló que hay que abandonar la fase emocional para pasar a una racional. Añadió que el presidente Moon Jae In no ha podido reunirse ni una sola vez con el primer ministro Shinzo Abe, instando a celebrar una cumbre entre ambos, de ser necesario.En tanto, Park Yong Man, presidente de la Cámara de Comercio, expresó que la intervención gubernamental en el ámbito empresarial debería ser mínima, instando a contar con apoyo legal cualificado, al tiempo de buscar nuevos proveedores para materiales del sector TIC.