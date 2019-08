Los partidos políticos condenan el lanzamiento de misiles norocreano

Photo : YONHAP News

Los partídos políticos del país han condenado al unísono el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte.Durante la sesión ampliada de la Asamblea Nacional, el jefe parlamentario del oficialista The Minjoo, Lee In Young recordó que el disparo de misiles balísticos de corto alcance de Pyongyang va claramente en contra de la paz en la península coreana.Por su parte Na Kyung Won, representante del principal opositor Libertad Corea, dijo es una situación crítica para la seguridad nacional, y solicitó al presidente Moon Jae In adoptar las medidas oportunas considerando la gravedad de la situación.No obstante, los partidos discreparon en cuanto a posibles respuestas. Así, mientras Libertad Corea urgió a anular el Acuerdo Militar Intercoreano del 9 de septiembre, alegando que Pyongyang ha roto el pacto con los recientes lanzamientos de misiles, el oficialista The Minjoo criticó la propuesta del opositor, y exhortó a Corea del Norte a frenar los ensayos balísticos, pues quiebran el ambiente de paz en la península coreana.