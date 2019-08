Corea del Sur y EEUU esperan reanudar pronto negociaciones con Pyongyang

Photo : YONHAP News

Los negociadores nucleares de Corea del Sur y Estados Unidos mantuvieron consultas bilaterales el miércoles 31 en Bangkok, Tailandia, donde tiene lugar el Foro Regional de ASEAN.En esta oportunidad, Lee Do Hoon, director para las Negociaciones de Paz de la Península Coreana del Ministerio de Exteriores surcoreano, y Stephen Biegun, delegado especial para Corea del Norte del Departamento de Estado estadounidense, evaluaron el panorama regional actual, incluyendo el lanzamiento de misiles por parte de Pyongyang.En particular, coincidieron en la importancia de reanudar cuanto antes las negociaciones a nivel de trabajo entre Estados Unidos y Corea del Norte, y de seguir haciendo esfuerzos diplomáticos para ello.Kim Jong Un y Donald Trump acordaron el 30 de junio, al celebrar una reunión sorpresa en la frontera intercoreana, reactivar las negociaciones a nivel de trabajo en dos o tres semanas. Sin embargo, el calendario sigue dilatándose al no acceder Corea del Norte a reiniciar las conversaciones poniendo como pretexto las maniobras conjuntas de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses.