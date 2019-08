BTS encabeza la lista 'Social 50' de Billboard desde hace dos años

Photo : YONHAP News

El grupo de k-pop BTS se mantiene en el primer lugar de la lista 'Social 50' de Billboard desde hace dos años, sin ceder el puesto número uno ni una sola semana.En concreto, permanece en la cabecera de ese ranking que agrupa los artistas más activos y populares en las redes sociales por 107 semanas consecutivas, exactamente desde el 29 de julio de 2017 hasta la fecha.Antes de BTS, Justin Bieber ocupó durante un año entero el primer puesto de la lista 'Social 50', sin embargo el grupo surcoreano batió ese récord ya hace bastante tiempo.En el ranking de álbumes de Billboard, BTS tiene dos discos incluidos: Map of the Soul: Persona en el puesto número 77 y Love Yourself: Answer en el 118.