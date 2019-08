Seúl suspendería un acuerdo militar con Tokio de ampliar las restricciones comerciales

Photo : YONHAP News

Los cancilleres de Corea del Sur y Japón celebraron una reunión bilateral en Bangkok, Tailandia, el jueves 1 de agosto, sin embargo fracasaron al tratar de conciliar su postura sobre las restricciones de Tokio a las exportaciones.Finalizado el encuentro, la ministra de Exteriores surcoreana, Kang Kyung Wha, declaró haber señalado ante su par japonés, Taro Kono, que al contrario de lo que alega Tokio, Seúl considera que las restricciones comerciales están vinculadas con los dictámenes sobre las empresas niponas acusadas de explotación laboral durante la era colonial y por ende el Gobierno japonés debe desistir de imponer más medidas de esa índole contra Corea del Sur.También afirmó que las autoridades diplomáticas de ambas naciones deben continuar dialogando y para ello se necesita más tiempo. Por lo visto, su comentario sintoniza en cierto sentido con la propuesta -según la agencia Reuters- presentada por Estados Unidos de que Seúl y Tokio declaren una "tregua" para dialogar con más calma.Si bien el ministro japonés no manifestó claramente si su Gobierno procederá en efecto a eliminar a Corea del Sur de la "lista blanca" de países fiables para exportar, se intuye que es alta la posibilidad de que tal exclusión sea aprobada en la reunión del Consejo de Ministros del viernes 2.Si eso sucede -la canciller surcoreana puntualizó- Seúl no tendrá otra alternativa que reconsiderar el marco de cooperación en seguridad, dando a entender que podría incluso valorar suspender el Acuerdo General sobre la Seguridad de la Información Militar con Japón.Mientras, el presidente Moon Jae In convocó el jueves 1 una reunión ministerial con carácter de urgencia y escuchó informes detallados sobre las acciones tomadas y por tomar contra las restricciones comerciales de Japón.