Estados Unidos analiza los proyectiles de Corea del Norte

Photo : KBS News

Los medios estadounidenses divulgaron que el gobierno de su país está al tanto de los últimos lanzamientos de proyectiles por parte de Corea del Norte y está analizando el tipo de misiles que fueron usados.Reuters y CNN informaron que las autoridades de inteligencia estadounidenses han descubierto hasta ahora que los proyectiles de corto alcance que el Norte lanzó el viernes 2 por la madrugada son similares a los que disparó dos días antes, el miércoles 31, y no implican una amenaza para el territorio de Estados Unidos.El presidente Donald Trump, por su parte, dijo el jueves 1, hora local, que "no tiene problemas" con las pruebas de misiles de Corea del Norte, al tiempo de subrayar que los proyectiles norcoreanos no obstruyen las conversaciones de desnuclearización.Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró el mismo día una reunión a puerta cerrada en Nueva York para discutir las recientes provocaciones norcoreanas e instó a Pyongyang a retomar negociaciones sustanciales sobre desnuclearización con Washington.Durante la sesión, Reino Unido, Francia y Alemania hicieron hincapié en que las sanciones internacionales contra el Norte deberían aplicarse estrictamente hasta que el país norteño abandone su programa nuclear y balístico, al tiempo de enfatizar la necesidad de la solidaridad entre los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para cumplir con las resoluciones de sanciones sobre el régimen norcoreano.