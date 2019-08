Asamblea Nacional podría celebrar una sesión plenaria para el presupuesto adicional

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional fracasó el jueves 1 al tratar de aprobar el proyecto de ley sobre el presupuesto complementario y una resolución para hacer frente a las represalias comerciales de Japón. Se prevé que será convocada una reunión plenaria el viernes 2 por la tarde.Si bien en la reunión del 1 de agosto los partidos políticos lograron ponerse de acuerdo sobre una partida adicional de 270 mil millones de wones para apoyar a los sectores afectados por las represalias de Tokio, por otro lado no llegaron a estrechar diferencias en torno a otros detalles del presupuesto suplementario.Los partidos opositores, Libertad Corea y Futuro Bareun, sostuvieron que era necesario recortar unos 2 billones de wones del plan de presupuesto adicional para evitar la emisión de bonos de Estado y gastos innecesarios.El partido gobernante The Minjoo, en cambio, subrayó que el recorte no debía superar un billón de wones, para que el presupuesto complementario de los efectos esperados.Tras un intenso tira y afloja, las formaciones acordaron rebajar a unos 5,8 billones de wones el volumen de presupuesto adicional, de los 6,7 billones de wones iniciales, y seguir discutiendo los detalles respectivos.Es probable que los partidos políticos celebren una sesión parlamentaria plenaria el viernes 2 por la tarde para el manejo del presupuesto adicional, emitir una resolución para paliar las restricciones comerciales de Japón, otra para condenar la incursión de aviones militares rusos al espacio aéreo surcoreano, así como unas 140 enmiendas pendientes.