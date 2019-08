Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha recalcado que ante las restricciones comerciales de Japón, ha sentido más que nunca la urgencia de promover una "economía de paz" y no duda de que basándose en un sólido sistema de cooperación intercoreana será posible superar a Japón económicamente.El mandatario encabezó el lunes 5 una reunión de secretarios y asesores presidenciales, y afirmó que la economía japonesa es superior a la surcoreana en dimensión y mercado de demanda interna. Sin embargo, puntualizó que si las dos Coreas unen sus fuerzas y promueven la prosperidad conjunta en una península desnuclearizada y sobre una plataforma de paz y cooperación, podrán gozar de un futuro brillante.Enfatizó que la "economía de paz" es un objetivo que no debe ser abandonado por muchos impedimentos que obstaculicen las relaciones intercoreanas y por asuntos entre Corea del Norte y Estados Unidos. Sostuvo que en cualquier caso, esa meta no podrá ser alcanzada a menos de que se restaure completamente la confianza mutua, dejando atrás el largo pasado de confrontación.Moon también manifestó que Japón debe ser consciente y darse cuenta de que nunca podrá ser una nación líder en el mundo solo a través de su poder económico. Agregó que el actual gabinete de Tokio hirió profundamente al pueblo coreano y al japonés, que durante todo este tiempo han venido esforzándose para forjar una relación bilateral de beneficio mutuo superando la dolorosa historia. Así ha terminado por ganarse la reputación de un "país que no recuerda el pasado".