Photo : YONHAP News

El primer ministro japonés Shinzo Abe ha manifestado su rechazo a mantener una cumbre con el presidente Moon Jae In, a menos que Corea del Sur respete el acuerdo intergubernamental firmado en 1965 sobre reclamación de compensaciones por daños ocasionados por el colonialismo.El premier nipón declaró el martes 6 durante el acto conmemorativo del 74º aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima, que el Gobierno surcoreano muestra una conducta unilateral que va en contra de dicho acuerdo, el cual fue la piedra angular para la normalización de los lazos entre ambas naciones. Llamó así a Corea del Sur a cumplir el pacto que, según él, sirve como fundamento para las relaciones bilaterales.Abe exigió también corregir la situación, reiterando la postura que ha venido manteniendo de que el Ejecutivo surcoreano debe adoptar medidas sobre los dictámenes del Tribunal Supremo que conminan a varias empresas japonesas a indemnizar a unos demandantes, a los que su país movilizó a la fuerza y explotó laboralmente durante el periodo colonial.En cuanto a si tiene intenciones de dialogar con el presidente Moon Jae In en septiembre, cuando se organice la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, el primer ministro japonés evadió dar una respuesta directa comentando que no fue informado de que el mandatario surcoreano asistirá a esa reunión.