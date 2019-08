Bolton remarca que Pyongyang no debe quejarse de los ejercicios conjuntos

Photo : YONHAP News

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, de visita en Sudamérica, ha manifestado su postura sobre el desagrado abiertamente expresado por Pyongyang hacia las maniobras conjuntas entre Corea del Sur y Estados Unidos.En una entrevista con Noticias Fox, Bolton explicó que el entrenamiento se trata de una actividad rutinaria que han realizado durante todo este tiempo los aliados, basada en su mayoría en simulacros computarizados. Añadió que Corea del Norte no tiene porqué quejarse por ello pues también realizan ejercicios militares.En cuanto a los reiterados lanzamientos de misiles, dijo que el presidente Donald Trump sigue la situación con detenimiento. Asimismo, recordó la promesa entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un de no disparar misiles de largo y mediano alcance, con lo cual ha confirmado que los recientes lanzamientos de misiles de corto alcance no suponen una quiebra del acuerdo entre Washington y Pyongyang.En tanto, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper dijo que es innecesario reaccionar con exaltación al disparo de proyectiles norcoreano. Al ser preguntado sobre posibles cambios en las maniobras conjuntas, respondió que de momento no tiene en consideración dicha alternativa.