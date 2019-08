Crece la campaña contra el cierre en Japón de una exhibición sobre esclavas sexuales

Photo : KBS News

Se intensifica la polémica en torno a una exhibición sobre la esclavitud sexual impuesta por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, organizada como parte del programa artístico de la Trienal de Aichi 2019 pero suspendida a apenas tres días de inaugurarse.En este ambiente, en las redes sociales, artistas y activistas feministas de diversos países impulsan una campaña para protestar contra el cierre de la muestra, publicando fotos de sí mismas en poses que imitan la estatua de la Joven de la Paz en homenaje a las esclavas sexuales.Los participantes extranjeros de la Trienal de Aichi también alzaron sus voces, no solo contra la esclavitud sexual cometida en el pasado, sino también contra la conducta actual del Gobierno japonés por cuya censura cultural fue suspendida la aludida exhibición.En concreto, 72 artistas que participan en la Trienal de Aichi 2019 emitieron el martes 6 una declaración contra la intervención política en el arte.Incluso medios japoneses lanzaron fuertes críticas, como por ejemplo el diario Mainichi, al afirmar que es inaceptable que las autoridades excluyan opiniones de prensa o formas de expresión, ejerciendo una violencia que no puede ser descrita más que como terrorismo, solo porque no son compatibles con su punto de vista.El diario Asahi, por su lado, comentó que a partir de ahora solo serán posibles aquellas expresiones que "alaban al Gobierno", sin embargo una verdadera libertad de expresión es la que permite y respeta toda idea, simpatizante o detractora.