Ministros revisan el reglamento sobre comercio de bienes estratégicos

Photo : YONHAP News

El Gobierno mantuvo el jueves 8 una reunión con el fin de abordar la exclusión de Japón de su propia lista blanca de naciones con procedimientos simplificados de exportación de bienes estratégicos, la cual estuvo encabezada por el vice primer ministro de Economía, Hong Nam Ki.Los ministros presentes revisaron el reglamento sobre comercio de bienes estratégicos, que clasifica los destinos de exportación de dichos productos en dos grupos: uno de naciones privilegiadas, en el que Japón figura junto con otros 28 países, y otro de naciones no incluidas entre los anteriores.En particular, valoraron la opción de sacar a Japón del primer grupo y posicionarlo en uno nuevo, lo cual dificultaría las exportaciones de bienes estratégicos al país vecino con un permiso global y una tramitación simplificada.Sin embargo, mostraron mucha cautela y no llegaron a una conclusión definitiva, ante el sutil cambio de actitud que se vislumbra de parte de Japón, que el jueves 8 autorizó un envío de fotorresistencias a Corea del Sur.