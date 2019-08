Moon emprende importante reorganización de su Gabinete

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In llevó a cabo el viernes 9 una importante reorganización de su Gabinete, reemplazando a unos ocho funcionarios a nivel ministerial.Según fuentes presidenciales, Cho Kuk, ex secretario presidencial de asuntos civiles, ha sido nombrado como ministro de Justicia con el fin de acelerar la campaña de reforma de la organización y las facultades de la Fiscalía de Moon.Mientras, el ex vice ministro de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales, Kim Hyun Soo, que pasó 30 años de su servicio público en dicha cartera, ha reemplazado al ministro Lee Gae Ho. Por otro lado la ex legisladora del partido político Uri, Hong Mi Young, fue nominada para el cargo de ministra de Igualdad de Género y Familia.Según informan, el ministro de Ciencia y TIC, You Young Min, quien inicialmente se esperaba que se mantuviera en el cargo, fue reemplazado por Choi Ki Young, profesor de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Seúl, en medio de la creciente necesidad de innovación en ciencia y tecnología a raíz de las restricciones comerciales de Japón.En tanto, los titulares de la Comisión de Comunicaciones de Corea, la Comisión de Servicios Financieros y la Comisión de Comercio Justo también fueron reemplazados por otras personalidades.En cuanto al embajador surcoreano en Estados Unidos se desginó a Lee Soo Hyuck, el legislador del partido gobernante The Minjoo y ex negociador jefe del país en el diálogo nuclear a seis bandas.