Trump dice haber recibido una carta hermosa de Kim Jong Un

El presidente Donald Trump dijo el día 9 que recibió otra carta del líder norcoreano Kim Jong Un .Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que la misiva, entregada el jueves, tiene tres páginas y que le fue entregada en mano. Lo calificó de muy positiva y realmente hermosa. Explicó que en la carta, Kim dijo no estar contento con el juego de guerra, refiriéndose al ejercicio conjunto surcoreano-estadounidense en marcha en Corea del Sur. Trump señaló que los recientes lanzamiento de proyectiles norcoreanos no fueron pruebas nucleares sino cohetes de corto alcance. Añadió que a él tampoco le gustan dichos ejercicios militares puesto que a él no le gusta gastar en ello.En tanto, horas después, Corea del Norte lanzó nueveamente dos proyectiles en el Mar del Este, disparados cerca de la ciudad nororiental de Hamhung, según el ejército de Corea del Sur. Es la quinta prueba de Corea del Norte en tres semanas y se considera como una protesta a los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos y Corea del Sur.