Trump se elogia a sí mismo por aumentar el coste de defensa a Seúl

Photo : YONHAP News

El presidente estadounidense Donald Trump se elogió a sí mismo al decir que convenció a Corea del Sur sin ninguna dificultad para que pagara más por estacionar las fuerzas estadounidenses en su territorio.Trump afirmó el día 9, en Nueva York, ante los donantes de su campaña de reelección que cobrar mil millones de dólares a Seúl fue más fácil que cobrar el alquiler de apartamento de 114,13 dólares en Brooklyn cuando era joven.Durante la décima negociación para decidir el monto a pagar por el Gobierno de Corea del Sur por estacionar las tropas estadounidenses en el territorio surcoreano, Seúl y Washington acordaron la cantidad de 1 billón 38.900 millones de wones para 2019, lo que supone un aumento del 8,2% respecto al año pasado.Según Trump, su país no debería apoyar financieramente al contingente estadounidense desplegado en Corea del Sur porque este último es capaz de fabricar televisores de calidad y su economía es próspera.Refiriéndose al proceso de negociación con su homólogo surcoreano, Trump incluso imitó el acento del presidente Moon Jae In.Mientras tanto, llamando al líder norcoreano Kim Jong Un "amigo", afirmó haber recibido una hermosa carta de él.Trump recalcó que si él no hubiera sido elegido presidente de Estados Unidos, hoy estaría en una guerra importante con Corea del Norte.En respuesta, el diario New York Post señaló que el presidente Trump se burló de los aliados de su país, incluido Corea del Sur.