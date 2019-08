Siguen las maniobras conjuntas de las fuerzas de Corea del Sur y EEUU

Photo : KBS News

Tras llevar a cabo la semana pasada un entrenamiento militar de gestión de crisis, Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron el domingo 11 otro ejercicio conjunto, en este caso uno sobre puestos de comando, destinado a comprobar la capacidad operativa del Ejército surcoreano con miras al traspaso del mando militar en tiempo de guerra.Corea del Norte, por su parte, criticó el mismo día que tales maniobras, aunque sean rebautizadas o reducidas en dimensión, seguirán teniendo un carácter belicoso e invasivo y que el diálogo intercoreano no será posible a menos que el Sur las suprima u ofrezca una explicación convincente sobre la realización del mencionado ejercicio.Sin embargo, contra Estados Unidos, país junto al que Corea del Sur efectúa el entrenamiento militar en cuestión, el régimen de Pyongyang no hizo comentario alguno. Dejó entrever así su doble estrategia de no "disgustarse" con Washington pero continuar presionando a Seul, máxime al alegar que si se reactivan las negociaciones, estas serán con Estados Unidos y no un diálogo intercoreano.