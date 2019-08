Exteriores niega el vínculo de Corea al Tratado de San Francisco

Photo : KBS News

El Ministerio de Exteriores surcoreano refutó la afirmación de algunos medios de comunicación de Japón los cuales afirmaron que Corea del Sur no tiene derecho a reclamar la indemnización de las víctimas de trabajo forzado durante la colonización, en conformidad con el Tratado de San Francisco, también conocido como Tratado de Paz entre las Fuerzas Aliadas y Japón de 1951.Medios japoneses divulgaron el día 11 que Estados Unidos respalda la postura de Japón de que el fallo del máximo tribunal surcoreano en el que ordenó a las empresas niponas a indemnizar a los coreanos por explotación laboral viola el acuerdo sobre derechos de reclamación firmado en 1965 entre Seúl y Tokio, cuyo debate se realizó con base en el Tratado de San Francisco.Al respecto, un funcionario de Exteriores en Seúl afirmó el lunes 12 ante la prensa que Corea del Sur no era signatario del Tratado de San Francisco, por lo que el país no está bajo influencia de tal pacto.El Tratado de San Francisco, firmado en septiembre de 1951 entre las Fuerzas Aliadas y Japón, en su artículo 14 estipula que los países firmantes resignan a todo derecho de reclamación sobre cualquier acto realizado por Japón o sus ciudadanos durante la guerra; pero a la firma de dicho tratado Corea ni siquiera fue invitado.Mientras, las autoridades diplomáticas surcoreanas planean continuar cuestionando la injusticia de la represalia económica de Japón en el escenario global para ganar el respaldo de la comunidad internacional, en medio de la escalada del conflicto diplomático y comercial entre Seúl y Tokio.