Se prevén diversas manifestaciones para el Día de la Liberación

Photo : YONHAP News

Diversas manifestaciones y actos se celebrarán el 15 de agosto para conmemorar el Día de la Liberación y manifestar el rechazo al gabinete de Shinzo Abe.Uno de los actos de mayor envergadura será la Conferencia ciudadana para la solución del problema de trabajos forzosos durante la era colonial, co-organizado por varias organizaciones civiles. El evento tendrá lugar a las once de la mañana del día 15 y contará con la participación de unas 2.000 personas que realizarán una marcha hasta la Embajada de Japón en Corea portando pancartas y fotos de las víctimas.Asimismo, la Conferencia de Sindicatos de Corea convocarán una reunión de sindicatos de todo el país en la Plaza de Gwanghwamun, a las dos de la tarde del mismo día. Se estima que participarán unos 10.000 miembros para repasar la historia de la lucha obrera tras la liberación en 1945, y declarar la emancipación y la libertad de los trabajadores.Por la noche se celebrará una manifestación con velas en protesta al Gobierno de Shinzo Abe. Los manifestantes llamarán a la ciudadanía a participar en la campaña de boicot a los productos japoneses, pero dejando en claro que el objeto del veto no es y no debería ser Japón sino el premier nipón Shinzo Abe.Igualmente se organizarán diversas manifestaciones para luchar por la causa de las esclavas sexuales del Ejército nipón durante la Segunda Guerra Mundial, así como por la paz de la península coreana, mediante la ejecución de la Declaración Conjunta Intercoreana.