DHC critica a Corea del Sur de ir en contra de la libertad de expresion

Photo : KBS News

La firma de cosméticos japonesa DHC, cuestionada por emitir en su canal de Youtube contenidos despectivos hacia Corea del Sur, manifestó que dicho material se basaba en críticas justas y con fundamentos, y que la libertad de expresión debería ser respetada.Concretamente, DHC publicó un anuncio oficial en su página web el día 14 pidiendo a aclarar a los coreanos en qué punto concretamente fueron sus contenidos despectivos y tergiversan la verdad histórica.Asimismo, la empresa japonesa expresó su lamento por el boicot recientemente iniciado contra los productos de DHC Korea, alegando que dicha compañía no tiene nada que ver con el programa emitido. Agregó que la campaña de boicot no solo carece de sentido común, sino que da la impresión de ser una especie de censura mediática.Por su parte, DHC Korea emitió un comunicado en el que afirma no estar de acuerdo con los vídeos de DCH, y que seguirá exigiendo el retiro de dichos contenidos despectivos hacia Corea del Sur.En el reciente vídeo de DHC aparece el legislador Shigeharu Aoyama del partido gobernante de Japón, el Liberal Democrático, declarando que Corea se apropió de las islas Dokdo arbitrariamente y que Japón nunca fue el primero en iniciar un pleito, ni en lo que se refiere al asunto de las esclavas sexuales ni relacionado con el problema de los vuelos rasantes de aviones militares y la operación de radares entre ambos países.