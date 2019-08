Moon promete construir una nación fuerte en Día de la Liberación

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In se comprometió a construir una nación fuerte y firme ante cualquier imprevisto o amenaza, tal como lo dijo en su discurso por el 74º Día de la Liberación de Corea.La ceremonia oficial en conmemoración de esta fecha se ofició el jueves 15 en la Sala de la Independencia en Cheonan bajo la presencia de unos 1.800 asistentes y en ella, el mandatario fijó tres objetivos concretos: convertir a Corea en una potencia económica responsable, en un país puente capaz de liderar la marcha hacia la paz y la prosperidad y promover una economía de paz.Con relación a la última meta, el presidente enfatizó que una economía de paz florecerá únicamente si no se renuncia al diálogo y a la cooperación hasta que Corea del Norte pueda optar por la estabilidad y el progreso económico por encima de las armas en una península desnuclearizada.En cuanto a Japón, Moon criticó que en un sistema mundial de complementariedad mutua, si un país elige usar como arma para atacar a otro un sector económico en el que ostenta una clara supremacía, su conducta no hará más que dañar el orden del libre comercio. Expresó sin embargo, que si Japón decide retornar al camino del diálogo y la cooperación incluso después de lo hecho, Corea del Sur no titubeará en tomar su mano.