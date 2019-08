Pyongyang asegura no tener intención de hablar con Seúl

Photo : YONHAP News

Corea del Norte anunció el viernes 16 que no tiene intención alguna de volver a hablar con Corea del Sur, al referirse al discurso del Día de la Liberación del presidente surcoreano Moon Jae In.El portavoz del Comité para la Reunificación Pacífica de la Patria de Corea del Norte emitió un comunicado para criticar el discurso de Moon del 15 de agosto, donde el mandatario surcoreano aseguró que el impulso al diálogo sigue inquebrantable a pesar de una serie de acciones preocupantes tomadas recientemente por Pyongyang.El comité norcoreano recalcó que sería iluso que Seúl espere que las conversaciones intercoreanas se reanuden automáticamente una vez termine el ejercicio militar conjunto con Estados Unidos.Agregó que el Norte no solo no tiene nada que discutir con las autoridades del Sur, sino que tampoco tiene intención de volver a sentarse cara a cara con ellos.El vocero norteño criticó las maniobras conjuntas entre las fuerzas surcoreanas y estadounidenses, así como el plan de mediano plazo para la defensa nacional que recientemente dio a conocer Seúl, alegando que todo ello tiene como objetivo destruir a Pyongyang.Asimismo, echó la culpa al presidente surcoreano del punto muerto en las conversaciones intercoreanas y la no implementación de la histórica Declaración de Panmunjeom firmada por los líderes de las dos Coreas.