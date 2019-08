La esposa del nominado al ministro de Justicia paga tarde el impuesto sobre la renta

Photo : YONHAP News

Se ha revelado que la esposa de Cho Kuk, ex secretario presidencial de asuntos civiles que recientemente nominado a ministro de Justicia, no pagó a tiempo su impuesto sobre la renta.Según informan, la mujer de Cho abonó más de 7 millones de wones en impuesto sobre la renta entre julio y agosto, poco antes y después de que Cho fuera nominado como el titular de Justicia el 9 de agosto durante la reciente reorganización del Gabinete del presidente Moon Jae In.De entre los impuestos pagados fuera de plazos, los 1.540.000 wones reembolsados el 10 de julio fueron por ingresos obtenidos en 2015.Cho negó las especulaciones de una evasión fiscal intencional, al afirmar que pagó inmediatamente el monto correspondiente al descubrir que había impuestos impagos cuando se preparaba para la audiencia de confirmación parlamentaria.La esposa de Cho también abonó tardíamente su impuesto sobre la renta en abril del año pasado, cuando Cho se desempeñaba como secretario principal de asuntos civiles del presidente Moon Jae In.