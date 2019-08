Seúl reacciona a las críticas de Pyongyang contra el presidente Moon Jae In

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación manifestó el viernes 16 que la ofensiva verbal que Pyongyang lanzó contra Seúl, mencionando incluso al presidente Moon Jae In con nombre propio, va en contra del espíritu de las declaraciones conjuntas firmadas por los líderes de las dos Coreas.La cartera enfatizó que la actitud que muestra Corea del Norte no solo se distancia de las declaraciones conjuntas establecidas en las últimas cumbres intercoreanas, sino que tampoco benefician al progreso de las relaciones bilaterales.En cuanto al comentario del régimen norcoreano de que no piensa sentarse con el Gobierno surcoreano para conversar, el Ministerio de Reunificación afirmó que seguirá esmerándose en cumplir con lo pactado entre los líderes y que espera que Pyongyang responda positivamente a ese esfuerzo. Recalcó que su postura invariable es que mediante el diálogo, las dos partes podrán de un modo u otro coordinar, ajustar y armonizar sus puntos de vista.