Decidirán esta semana la extensión del acuerdo de información militar Corea-Japón

Photo : KBS News

El Gobierno surcoreano decidirá durante la presente semana si mantener o no el Acuerdo General sobre la Seguridad de Información Militar con Japón. Por regla básica el pacto se extenderá automáticamente a menos que una de las partes manifieste la determinación de anularlo.La Casa Presidencial de Corea del Sur ha dado a entender en el reciente ambiente de fricciones con Japón, que podría reconsiderar si prolonga o no el acuerdo como una medida contra las restricciones comerciales del país vecino. El plazo para decidir la prórroga se cumple el 24 de agosto.Una fuente de la oficina presidencial comentó al respecto que los análisis sobre el citado acuerdo con Japón ya han terminado y que solo resta la decisión final, la cual será tomada esta semana por el presidente Moon Jae In, considerando la conducta del gabinete de Tokio y el resultado de la inminente reunión de ministros de Exteriores.