Biegun visita Seúl al término de los ejercicios conjuntos entre EEUU y Corea del Sur

Photo : KBS News

Stephen Biegun llegó a Seúl el martes, jornada en la que finalizaron los 10 días de ejercicios militares conjuntos entre EEUU y Corea del Sur.El representante especial de EEUU para Corea del Norte se reunirá el día 21 con Lee Do Hoon, su homólogo surcoreano para debatir sobre la reanudación del diálogo nuclear.En junio de este año, en el corto encuentro entre Donald Trump y Kim Jong Un en Panmunjon, ambos acordaron celebrar reuniones de trabajo sobre dicho tema tras 2 o 3 semanas. No obstante, la cita no se ha concretado hasta hoy día. Al contrario, Corea del Norte ha realizado pruebas con proyectiles en protesta a los ejercicios conjuntos entre EEUU y Corea del Sur.En tanto, el presidente Trump ha revelado al público el contenido de la carta personal del líder norcoreano donde dice que desea reanudar las negociaciones después de que finalicen los entrenamientos conjuntos.Por ello, se espera que la visita de Biegun a Seúl sirva de luz verde para el reinicio de las negociaciones nucleares entre Washington y Pyongyang.