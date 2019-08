Dudas sobre la seguridad de los alimentos para los atletas en los JJOO de Tokio

Photo : YONHAP News

Se ha dado a conocer que el Comité Olímpico Surcoreano planea realizar un programa de entrenamiento y adaptación en Tokio y alrededores tres semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano 2020. Formarán parte de este programa deportistas de quince modalidades con altas posibilidades de ganar medallas en las olimpiadas de Tokio.Sin embargo, surgen dudas sobre la seguridad de los atletas, en especial el tema relacionado con la alimentación, ya que si bien el Comité Olímpico operará un comedor propio con ingredientes enviados desde Corea durante los Juegos Olímpicos, este no operará hasta dos semanas después de comenzar el entrenamiento.El partido oficialista The Minjoo pidió en este contexto al Comité Olímpico cancelar dicho programa, que ya en ocasiones pasadas no se llevó a cabo debido a circunstancias extraordinarias, como cuando se organizaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y existía la amenaza del virus del zika.El Comité Olímpico Surcoreano informó al respecto que pidió en la reunión de jefes de delegaciones para las olimpiadas de Tokio, celebrada en Japón, una explicación detallada y medidas sobre el problema de la contaminación radiactiva y la seguridad en el suministro de alimentos.