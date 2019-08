Biegun no contactará con autoridades norcoreanas durante su visita a Seúl

Photo : YONHAP News

El Departamento de Estado estadounidense dio a conocer el miércoles 21, que hay actividades adicionales que deban ser anunciadas respecto a la agenda de su delegado especial para Corea del Norte, Stephen Biegun, actualmente de visita en Corea del Sur. Así, la cartera respondió a las especulaciones que existen de que si el enviado de Washington contactará o no con autoridades de Pyongyang durante su viaje a Seúl.La portavoz del Departamento de Estado, Morgan Ortagus, declaró que sobre la visita de Biegun a Corea del Sur distribuyó de antemano un comunicado de prensa con los detalles y que no hay más que informar o agregar.En efecto, el Gobierno estadounidense entregó a los medios un comunicado de prensa avisando del viaje del delegado especial para Corea del Norte a Seúl y Tokio, sin embargo ese anuncio no incluía información sobre reuniones entre él y funcionarios de Pyongyang. Sin embargo, desde entonces siguen las conjeturas de si Biegun no aprovecharía el estar en Corea del Sur para encontrarse con autoridades norcoreanas.En cuanto a la decisión de extender por un año más la prohibición de viaje a Corea del Norte del Departamento de Estado, Ortagus comentó que la medida obedece a las políticas de Washington.