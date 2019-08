El think-tank estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales informó el miércoles 21, que la planta Pakchon, una de las fábricas de enriquecimiento de uranio declaradas por Corea del Norte junto con la de Pyongsan, se mantiene sin ninguna actividad o cambio importante. Dicho lugar fue usado hasta mediados de los noventa para producir sales de uranio.Al respecto, Victor Cha y Joseph Bermudez, investigadores del citado centro, aseveran en un informe publicado en el sitio especializado Corea del Norte Beyond Parallel (Más Allá del Paralelo), que la planta Pakchon no ha sido objeto de inspección internacional durante 25 años desde que los agentes de la OIEA la visitaran. Agregan que por tanto, deberá ser inspeccionado de establecerse una nueva declaración y un nuevo acuerdo sobre desnuclearización norcoreana.Las fotos satelitales que ilustran el informe, tomadas entre septiembre de 2002 y abril de 2019, muestran que la planta fue ampliada en gran medida hace 17 años. Sin embargo, es evidente que desde entonces no hubo actividad o cambio importante en ella, solo las operaciones más esenciales para su mantenimiento básico.Los autores del informe explican que las fotos permiten conocer el estado actual de la fábrica Pakchon y que es claro que no hubo en ese lugar producción de óxidos de uranio durante el citado periodo, ni existen indicios de que allí fueron procesados minerales del mismo elemento después del año 2002.