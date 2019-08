Inminente decisión de Seúl sobre el acuerdo de información militar con Japón

Photo : YONHAP News

Presidencia decidirá inminentemente si extender o no el Acuerdo General sobre la Seguridad de Información Militar entre Corea del Sur y Japón. La decisión sucederá a los debates que el presidente Moon Jae In y sus asesores mantendrán al respecto, entre ellos el que tendrá lugar en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional a organizarse durante la tarde del jueves.En particular, las autoridades de Cheongwadae determinarán si prorrogar o suspender el acuerdo, además de fijar la fecha, el método y la persona para anunciar la decisión.Al respecto, el jefe de la Oficina de Políticas de la oficina presidencial, Kim Sang Jo, comentó el miércoles que el dilema es profundo y que Presidencia analizará a fondo y hasta el último minuto el asunto, dada la gran importancia de dicho acuerdo de información militar.La opinión pública, por lo pronto, se divide entre los que apoyan la decisión de interrumpir el pacto como una contramedida a las restricciones comerciales de Tokio y los que están en contra de ello, considerando las repercusiones diplomáticas y el impacto en el sistema de cooperación trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón.