Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha criticado la introducción de armas nuevas, como los cazas F-35A, por parte del Ejército surcoreano y ha expresado que no está interesado en dialogar mientras continúan las operaciones hostiles de Corea del Sur y Estados Unidos.El Ministerio de Exteriores norcoreano declaró el jueves 22 que Pyongyang sigue abogando por solucionar los problemas mediante la negociación, no obstante rechaza cualquier propuesta de diálogo acompañada de amenazas militares.En cuanto a la adquisición de cazas furtivos F-35A por parte de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, criticó que el aumento de armas letales va contra las declaraciones conjuntas establecidas hasta ahora por las dos Coreas y además, refleja la hipocresía de las autoridades de Seúl.El régimen de Pyongyang también se fue contra Estados Unidos, al acusar a ese país de pretender desplegar sus armas de ataque, como los cazas F-35 y F-16V en los alrededores de la península coreana. Afirmó que así Washington no hace más que alimentar la carrera armamentística y el antagonismo en la región.