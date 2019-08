Baten récord los fondos de inversión no garantizados

Photo : YONHAP News

Los fondos de inversión no garantizados en productos derivados con activo subyacente variado o DLS, establecieron un nuevo récord en 2018 al superar los tres billones de wones. Estos, a diferencia de los ligados al mercado de acciones que son los más conocidos, invierten en aquellos derivados financieros cuyo valor depende de otros activos subyacentes, como tasas de interés, tipo de cambio y materias primas.La Asociación Coreana de Inversión Financiera ilustra que durante el año pasado se crearon un total de fondos de inversión no garantizados equivalente a 12,6 billones de wones, de los cuales 3,2 billones fueron destinados a los no garantizados, es decir los que no aseguran la recuperación de la inversión inicial, y 9,4 billones a los garantizados. Así, los primeros alcanzaron el mayor volumen de la historia, superando en apenas un año el récord anterior establecido en 2017, de 2,5 billones de wones.Los productos derivados no garantizados implican una inversión más agresiva y pueden generar una alta rentabilidad, sin embargo al mismo tiempo conlleva más riesgo de lo normal. Al respecto, existe en estos momentos una fuerte polémica en Corea por un caso de "venta inadecuada", en el que fondos de inversión en DLS ligados al rendimiento del swap de tipos de interés entre Reino Unido y Estados Unidos y a los bonos estatales a diez años de Alemania fueron ofrecidos a los inversores como productos con rentabilidad asegurada sin advertirles de los riesgos.