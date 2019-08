Seúl no extenderá el acuerdo de información militar con Tokio

Photo : YONHAP News

Presidencia decidió el jueves 22 en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional no extender el Acuerdo General sobre la Seguridad de la Información Militar entre Corea del Sur y Japón.Cheongwadae lo dispuso así considerando que intercambiar información militar sensible con Japón no contribuye al 'interés nacional'. Señaló que Japón había eliminado a Corea del Sur de su lista blanca de socios comerciales de confianza "sin proporcionar motivos específicos" creando "un cambio grave en la cooperación de seguridad entre las dos naciones". Añadió que tal decisión será notificada al gobierno de Tokio por medio de canales diplomáticos antes del 24 de agosto.La vigencia de este pacto, por regla básica, se alarga automáticamente cada año, de no expresar ninguna de las partes firmantes su voluntad de suspenderlo dentro de un plazo predeterminado. El presente año, este plazo se vence el 24 de agosto.