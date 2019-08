Corea del Norte lanza misiles balísticos al Mar del Este

Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto confirmó que Corea del Norte ha lanzado dos misiles balísticos de corto alcance al Mar del Este el sábado 24. Los proyectiles fueron emitidos a las 6:45 y 07:02 am desde Sondok, provincia de Hamgyeong del Sur hacia el Mar de Este. La trayectoria recorrida fue de unos 380 km, volando a una altitud de 97km y a una velocidad de 6,5 mach.El ejército anunció que está analizando minuciosamente los pormenores de los cohetes y que ha compartido la información con Japón dado que aún rige el acuerdo militar bilateral (GSOMIA).En tanto, Japón también anunció el lanzamiento de los misiles añadiendo que los mismos no han alcanzado el territorio marítimo nipón.Hace apenas una semana que Corea del Norte realizó pruebas misilísticas en el Mar del Este en protesta de las maniobras conjuntas militares surcoreano estadoundenses que finalizaron el día 20. No obstante, aún terminados los ejercicios, continuó con sus protestas y crítcas hacia Corea del Sur y EEUU.Se ha sabido que Corea del Norte no acudió a la propuesta del contacto que extendió Stephen Biegun, representante especial de EEUU sobre Corea del Norte, quien visitó Seúl el día 20.El lanzamiento de los misiles norcoreanos de este sábado es el noveno en lo que va del año.