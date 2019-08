El candidato al ministro de Justicia se disculpa por acusaciones contra su hija

Photo : YONHAP News

Cho Kuk, ex secretario presidencial de asuntos civiles, nominado a ministro de Justicia, se disculpó el domingo 25 por la serie de acusaciones relacionadas con su hija, pero expresó su determinación de someterse a una audiencia parlamentaria de confirmación y de ayudar a impulsar las reformas judiciales de la Administración de Moon Jae In.La disculpa de Cho llega en medio de las crecientes sospechas de que su hija recibió trato preferencial en el proceso de ingresar a una de las universidades más prominentes de Seúl con una controvertida tesis académica, donde figuraba como autora principal cuando era estudiante de secundaria.Cho afirmó que trató de convertirse en reformista, pero honestamente no fue lo suficientemente estricto como padre.Asimismo admitió que aunque siguió las leyes e instituciones de ese momento, sus actos podrían haber conducido a "mantener privilegios" y van contra del sentimiento general de los ciudadanos.Finalmente, confirmó que no renunciaría a la nominación y se comprometió a aclarar todas las acusaciones en la audiencia parlamentaria de confirmación, cuya fecha está por fijar.Mientras, en una reciente encuesta de KBS, un 48% de los ciudadanos considera inapropiado que Cho desempeñe el rol de ministro de Justicia, mientras que solo un 18% se manifestó a favor del nombramiento de Cho y un 34% dijo que es prematuro opinar al respecto.La encuesta fue realizada entre 1.015 ciudadanos mayores de 19 años, entre los días 22 y 23, y presenta un margen de error de 3,1 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.