Más de un 30% de las grandes empresas no contratará empleados en 2019

Photo : YONHAP News

Más de la mitad de las 500 mayores empresas de Corea del Sur no realizará convocatorias de contratación de nuevos empleados durante el segundo semestre de 2019, o por ahora no tiene planes al respecto.Así lo refleja una encuesta realizada por el portal de empleo 'Job Korea' entre las 500 firmas más importantes del país, donde un 45,6% de las compañías consultadas adelantaron que planean contratar nuevo personal.En cambio, un 34,2% respondió que no abrirá convocatorias al menos hasta fin de año, mientras que un 20,2% confirmó que por ahora no saben cuándo abrirán una nueva convocatoria laboral ni a cuántas personas contratarán.El número total de nuevos trabajadores a contratar por las empresas encuestadas durante el segundo semestre del año será de 30.841 personas, un 3,8% menos que el año pasado, siendo el sector eléctrico y electrónico los que más contraten, seguidos del automovilístico y aéreo, del petroquímico, del sector energético y del financiero.