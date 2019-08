Finalizan las maniobras de defensa de Dokdo

Photo : YONHAP News

El entrenamiento de defensa de las islas Dokdo finalizó el lunes 26. El ejercicio comenzó el domingo 25 tras varios meses de aplazamiento por parte del Gobierno surcoreano, en consideración a las relaciones con Japón, y apenas tres días después de decidir no ampliar el Acuerdo General sobre la Seguridad de la Información Militar con dicho país.Las maniobras contaron con la participación del mayor número de efectivos hasta la fecha, el doble de años anteriores, y contó no solo con la Fuerza Naval y la Guardia Costera, sino tambien con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina. En particular, destacó la presencia de efectivos del Ejército de Tierra, que por primera vez en la historia intervienen en un ejercicio de defensa de Dokdo, y de la Unidad de Operaciones 7 con el buque AEGIS de la Fuerza Naval, que asimismo tomó parte en el entrenamiento por primera vez.Esta actividad militar suele efectuarse dos veces al año, una en el primer semestre y otra en el segundo. No obstante, en 2019 la edición del primer semestre del año fue cancelada, considerando el impacto negativo que podría tener en las relaciones entre Corea del Sur y Japón.