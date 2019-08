Trump califica a Irán y Corea del Norte como países de gran potencial

Photo : KBS News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió a Irán y a Corea del Norte como ¨países con gran potencial¨, tras la Cumbre del G7 en Francia.Durante la rueda de prensa conjunta, ofrecida con el presidente francés Emmanuel Macron el día 26 tras finalizar el encuentro, Trump aludió al gran potencial de Irán -país sobre el que mantiene una presión máxima- y también al de Corea del Norte, refiriéndose especialmente a su ubicación estratégica. Concretamente, dijo que Pyongyang tiene proximidad geográfica con China, Rusia y Corea del Sur, y que muchas personas desean ver al régimen comunista implementar diversos proyectos, inluido el ferroviario.Sin embargo, no es la primera vez que el mantario estadounidense hace este comentario. Durante la cumbre con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, también habló de ambos países a la vez. Explicó que no busca derrocar al régimen iraní, al tiempo de afirmar que dicho país podrá enriquecerse nuevamente si abandona su ambición nuclear. En ese contexto, aludió igualmente a Pyongyang al mencionar que no desea que pierda la gran oportunidad que tiene un país con tanto potencial.Se estima que la intención de Trump es inducir a Irán a volver a la mesa de negociaciones sobre desnuclearización, mientras que el mensaje para Corea del Norte llama a retomar las negociaciones a nivel de trabajo.