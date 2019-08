Tokio no ha concretado nada sobre las aguas radiactivas de Fukushima

Photo : YONHAP News

El Gobierno japonés ha notificado a las autoridades surcoreanas que aún no ha decidido nada sobre las aguas radiactivas de la Central Nuclear de Fukushima.Así respondió el país vecino a la petición elevada la semana pasada por Corea a través del consejero de economía de la Embajada de Japón en Seúl, que exigía aclarar qué tratamiento van a dar a futuro a las aguas contaminadas de Fukushima.Tokio dijo no haber llegado a ninguna conclusión definitiva sobre esas aguas, pero destacó que siempre ha sido claro con el Gobierno surcoreano al respecto, y ha expuesto con transparencia la información necesaria. También anticipó que el 4 de septiembre organizará una sesión para actualizar a las delegaciones diplomáticas extranjeras en Japón sobre el tema.A la notificación de las autoridades niponas, el Ministerio de Exteriores enfatizó que Tokio debe abordar el problema de las aguas contaminadas de Fukusima para que no afecte a la salud de los habitantes de ambos países ni al medio ambiente marino, y ofrecer información relacionada detallada y transparente.