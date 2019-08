La ONU aborda los nuevos lanzamientos de misiles norcoreanos

Photo : YONHAP News

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatió el martes 27 a puerta cerrada sobre los recientes ensayos de misiles de Corea del Norte, a partir de la propuesta de Reino Unido y Francia, miembros permanentes del consejo de seguridad, y de Alemania, miembro no permanente.En concreto, el tema norcoreano fue abordado como "tema adicional" en una reunión sobre Palestina y Oriente Medio.Al finalizar la sesión, los embajadores británico, francés y alemán urgieron a Corea del Norte a adoptar medidas concretas de desnuclearización, a reanudar las negociaciones con Estados Unidos y a respetar las sanciones en su contra. Además, condenaron los recientes lanzamientos de misiles, exhortando a avanzar en el proceso hacia una desnuclearización completa, verificable e irreversible, llamando al norte a no vulnerar las sanciones internacionales y a desmantelar los programas nucleares y balísticos.La representación de Estados Unidos ante la ONU no participó en esta declaración, y se desconoce qué postura mostró durante el debate sobre los misiles norcoreanos.