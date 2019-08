Seúl cuestiona la actitud de Japón hacia el pasado histórico

Photo : YONHAP News

Respecto al comentario del canciller japonés Taro Kono, destacando que "la historia no puede reescribirse", el Gobierno surcoreano ha expresado sus dudas sobre si el máximo responsable de Exteriores de Tokio posee una correcta conciencia sobre el oscuro pasado de su país, así como del dolor y sufrimiento que Japón ocasionó a otros pueblos.La postura de Seúl fue divulgada mediante un comunicado del Ministerio de Exteriores coreano el martes 27, enfatizando que es Japón el que pretende borrar y reescribir el oscuro e infortunado pasado histórico, misión en la que asegura no tendrá éxito.La frase de Kono, "la historia no puede ser reescrita", es una expresión que algunos intelectuales de Japón utilizan para criticar al gabinete de Shinzo Abe y una actitud que tergiversa la historia.