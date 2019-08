Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha destacado que Corea del Sur no tiene más opción que proteger su economía por su cuenta.Así lo expresó el miércoles 28, durante la ceremonia de inauguración de una fábrica de repuestos de Hyundai Mobis en la ciudad de Ulsan.Moon resaltó que en el momento actual los sistemas de libre comercio y de protección comercial están fallando, en parte por represalias comerciales de origen político, mensaje que algunos interpretan como una referencia a Japón, al ser emitido el mismo día en que Tokio exluyó a Corea del Sur de su restringida lista de socios comerciales preferenciales, en cuanto a exportaciones.El presidente afirmó que el Ejecutivo ha presentado un plan de apoyo para las empresas que traen inversión extranjera a Corea del Sur.Así, elogió la decisión de Hyundai Mobis de transferir sus fábricas de baterías a Ulsan desde China. No en vano, el mayor fabricante de autopartes de Corea del Sur se ha fijado como objetivo para inicios de la próxima década producir componentes para 100 mil autos eléctricos al año en esta nueva fábrica.