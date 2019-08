Moon: Japón debe ser honesto y no tergiversar las palabras

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In dijo que Japón trata de racionalizar sus represalias económicas contra Corea del Sur tergiversando sus palabras, y enfatizó que Tokio debe ser honesto.Así lo expresó el jueves 29 mientras lideraba una reunión extraordinaria del gabinete.El mandatario señaló que Japón no ha revelado honestamente los motivos de las medidas de represalia económica contra Seúl, y que está siendo extremadamente deshonesto al defender su postura, mientras que Tokio está claramente vinculando asuntos históricos con asuntos económicos.Asimismo, Moon también criticó que Japón tampoco ha sido honesto al abordar el pasado. Afirmó que Tokio ni reconoce ni muestra remordimiento por sus malas acciones del pasado, pero en cambio está distorsionando la historia y causando más daño.En particular, Moon dijo que Japón continúa emitiendo reclamos territoriales sobre los islotes Dokdo, que describió como la primera víctima de la ocupación imperialista de Japón, y matizó que reconocer la historia es el primer paso que debería dar Japón.