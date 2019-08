El Supremo ordena retrotraer actuaciones del juicio contra Park Geun Hye

Photo : YONHAP News

El Tribunal Supremo de Corea del Sur revocó el jueves 29 la sentencia dictada en segunda instancia contra la expresidenta Park Geun Hye, que le condenó a una pena de prisión de 25 años y una multa de 20.000 millones de wones, y ordenó al Alto Tribunal de Seúl retrotraer actuaciones del procedimiento.El Pleno del Supremo determinó que tanto en primera como en segunda instancia hubo un fallo procesal, al no separar el cargo de recepción de soborno de los otros.Según la Ley de Elecciones a cargos públicos actualmente en vigor, las sentencias judiciales sobre casos de soborno que involucren a altos cargos del Gobierno -incluido el presidente de la nación- deben emitirse por separado de las de otros delitos, al contemplar los agravantes que aumentan la responsabilidad penal. Así lo estipula dicha ley al considerar que el soborno a los funcionarios está relacionado con el derecho a votar y a ser elegido como representante del pueblo.Esto significa que el juicio contra Park Geun Hye deberá ser restituido, para que las sentencias sobre recepción de soborno y otros cargos -como de abuso de poder y coerción- sean dictadas de modo independiente. De ser así, las penas a cumplir podrían aumentar.En cuanto a Samsung, el Tribunal Supremo reconoció como soborno las aportaciones ofrecidas por esa empresa durante la pasada administración a Choi Soon Sil y a un centro de formación deportiva que regentaba su sobrina, que en segunda instancia del juicio contra el heredero de ese conglomerado, Lee Jae Yong, no fueron consideradas como tal. Así, el importe del soborno entregado por Samsung aumentaría a unos 5.000 millones de wones.Finalmente el Supremo dictaminó que tales aportaciones constituyen en efecto soborno, al coincidir con los preparativos de Samsung en aquel entonces para facilitar el traspaso hereditario del control sobre el grupo de Lee Kun Hee a su hijo, Lee Jae Yong.